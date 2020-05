Rekabet Kurumu: "29 firma hakkında soruşturma başlatıldı"

Rekabet Kurumu, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun korona virüs salgını başladığından itibaren fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunduğu belirtildi. Bu bağlamda yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılan bazı firmalar şunlar: "A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş., Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş., Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş., Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş., Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dalan Kimya End. A.Ş., Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş., Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş., Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti., Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş., Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş., Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş., Migros Ticaret A.Ş., Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş., Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş., Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş., Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş., Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş., Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş., Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti., Yeni Mağazacılık A.Ş. ve Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş". - ANKARA

