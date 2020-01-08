Rekabet Kurumu: 2019'da 208 birleşme ve devralma işlemi incelendi

08.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:46

Rekabet Kurumunca geçen yıl 208 birleşme ve devralma işleminin incelendiği bildirildi. Bunlardan Türk kökenli şirketlerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam bedeli 42 milyar 863 milyon lira olurken, yabancıların gerçekleştirdiği işlemlerde tutar 2 trilyon 855 milyar lirayı buldu.

Rekabet Kurumu 2019 yılına ilişkin "Birleşme ve Devralma Görünümü"nü açıkladı.

Buna göre, geçen yıl kuruma toplam 208 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. Bunların 38'inde tarafların tümü Türkiye'de faaliyet gösteren, 115'i yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. İşlemlerin 51'inde ise taraflardan en az birisi "Türkiye ve yabancı şirketler" olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, geçen yıl 1 özelleştirme değerlendirmeye alınırken, işlemlerden 3'ü kapsam dışı görüldü.

Kurum tarafından incelenen birleşme ve devralmalara göre, geçen yıl toplam işlem bedeli Türkiye kökenli şirketlerde yaklaşık 42 milyar 863 milyon lira olarak gerçekleşti. Son 7 yıla ait veri içinde en yüksek işlem hacmi geçen yıl kaydedildi.

Tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 246 milyon lira oldu. Türk ve yabancı kökenli şirketlerde bu tutar 19 milyar 29 milyon lira olarak kaydedilirken, tüm tarafları yabancı olan şirketlerin birleşme ve devralmalarında 17 milyar 587 milyon liralık işlem hacmi oluştu.

Japon yatırımcılar ilk sırada

Tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde toplam işlem değeri 2 trilyon 855 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından 46 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapıldı. Bunlar arasında ilk sırada 7 işlemle Japonya kökenli yatırımcılar yer aldı. İkinci, 5 işlemle Fransa kökenli yatırımcılar oldu.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 36 milyar 177 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek değer 15 milyar 482 milyon lirayla parasal aracı kuruluşların faaliyetleri alanında görüldü.

Ana faaliyet alanı bakımından ise en yüksek işlem hacmi 16,5 milyar lira ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti.

Rekabet Kurumuna geçen yıl bildirilen birleşme ve devralma işlemleri son bildirim tarihinden ortalama 14 gün sonra nihai karara bağladı.

Kaynak: AA