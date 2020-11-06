Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma

06.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:30
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetlerinde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele alan Kurul, bu iddianın tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

İlgili Haberler

Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı
2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi
2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi
Son dakika haberleri | Musullu'dan Erdoğan'a tam destek
Son dakika haberleri | Musullu'dan Erdoğan'a tam destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Yonca Evcimik Çağatay Ulusoy Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Metin Oktay Lionel Messi Mbaye Diagne Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım Deprem Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 14:32:42. #1.14#
title