Rekabet Kurulundan konteyner taşımacılığı yapan 72 teşebbüse 6 milyon 131 bin 584 lira para cezası

Rekabet Kurulu, İzmir limanlarına kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 72 teşebbüse 6 milyon 131 bin 584 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, İzmir limanlarına kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 72 teşebbüse 6 milyon 131 bin 584 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İzmir merkez ve çevre ilçelerindeki limanlara kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 74 teşebbüs hakkında, fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Toplanan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunu değerlendiren Kurul, fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle teşebbüslerden 72'sine, 284 lira ile 788 bin 429 lira arasında değişen toplam 6 milyon 131 bin 584 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İki şirkete ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur