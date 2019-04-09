Ambarlı-Bandırma ve Ambarlı-Topçular hatlarında faaliyet gösteren ve Ro-Ro taşımacılığı yapan 5 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Torlak, toplantının açılışında, kurul kararıyla Ambarlı-Bandırma ve Ambarlı-Topçular hatlarında faaliyet gösteren ve Ro-Ro taşımacılığı yapan, İstanbul Deniz Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ, İstanbullines Denizcilik Yatırım AŞ, Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm AŞ, Tramola Gemi İşletmeciliği AŞ'nin nakliyecilere uygulanan taşıma fiyatlarını aralarında anlaşarak belirlemek suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de Ambarlı-Bandırma ve Ambarlı-Topçular Ro-Ro taşımacılığı hatlarındaki teşebbüslere, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Temsilci, Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneğinin Ambarlı-Bandırma Ro-Ro taşımacılığı hattında rekabeti ihlal etmediğini vurgulayarak, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını bildirdi.

Ayrıca heyet temsilcisi, hakkında soruşturma yürütülen, İstanbullines Denizcilik Yatırım AŞ'nin, soruşturma kapsamında talep edilen bilgileri eksik temin etmesi nedeniyle kuruluşa idari para cezası verilmesi kanaatine varıldığını dile getirdi.

Hakkında soruşturma yürütülen tarafların temsilcileri de ayrı ayrı savunmalarını yaptı.

Rekabet Kurulu, toplantıya ilişkin kararını 24 Nisan'da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA