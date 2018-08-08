Rekabet Kuruluna Başvuru

Lodos Elektrik Üretim AŞ hisselerinin Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Koloğlu Holding ve Kalyon Havacılık tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, enerji sektöründe faaliyet gösteren Lodos Elektrik Üretim AŞ hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Koloğlu Holding AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu.