Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi

03.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:45

Rekabet Kurulu, Koç Holding AŞ ve Koç Holding AŞ'nin grup şirketleri ile UniCredit S.p.A.'nın ortak kontrolü altında olan Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin tek kontrolünün ve iştiraki Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin fiili tek kontrolünün Koç Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi.