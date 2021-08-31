Rekabet Kurulu, Tadım Gıda hakkında soruşturma açtı
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Rekabet Kurulu, Tadım Gıda hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Tadım Gıda hakkında soruşturma açtı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin, paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüsün 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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