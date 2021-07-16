Rekabet Kurulu, Numil Gıda Ürünleri hakkında soruşturma açtı
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Rekabet Kurulu, Numil Gıda Ürünleri hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Numil Gıda Ürünleri hakkında soruşturma açtı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Kamuoyunun Kurul kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmıyor.

Sözlü savunma toplantıları

Öte yandan, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin düz cam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada da sözlü savunma toplantısı 18 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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