Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196,7 milyon lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196,7 milyon lira ceza

13.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:20
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Google şirketine 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Google şirketine 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google Reklamcılık ve Pazarlama LTD Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi
Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi
ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar
ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Meral Akşener Kamala Harris Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli
Magazin Madonna Özge Özder Birce Akalay Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Okan Buruk Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196,7 milyon lira ceza - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:20:26. #1.14#
title