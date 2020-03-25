Rekabet Kurulu'ndan fırsatçılara uyarı: En ağır cezayı vereceğiz Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz' dedi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz' dedi. Kaynak: Dunya.com