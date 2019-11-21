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Rekabet Kurulu, Marport'un devrini inceleyecek

Rekabet Kurulu, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

21.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:02
Rekabet Kurulu, Marport'un devrini inceleyecek

, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, Kurul tarafından nihai olarak incelenerek karara bağlanacak.

Kaynak: AA
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