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Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş, Rekabet Kurulu, Ekonomi

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin devir başvurusunu incelemeye aldı

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Radex Vetriebsgesellschaft mbH aracılığıyla RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin devir başvurusunu incelemeye aldı

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Radex Vetriebsgesellschaft mbH aracılığıyla RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Radex Vetriebsgesellschaft mbH aracılığıyla RHI Magnesita GmbH tarafından Yıldız Holding AŞ ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'den devralınması işlemine ilişkin başvuru, Kurul tarafından nihai olarak incelenerek karara bağlanacak.

Kaynak: AA

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