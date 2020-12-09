Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve bireysel muafiyet işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve bireysel muafiyet işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Zurich Sigorta AŞ ile Türk Ekonomi Bankası AŞ arasında akdedilen "Hayat Dışı Sigorta Acentelik Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanınmasına onay verildi.

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Birlesik Holding Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Condor Flugdienst GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün, SG Luftfahrt GmbH aracılığıyla Team Treuhand GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

M.T. Plastik AŞ'nin tek kontrolünün plastik sektöründe faaliyet gösteren Almanya merkezli Simona AG şirketi tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran