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Rekabet Kurulu, Ekonomi

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, Toyota Motor Corporation'ın iştiraki Toyota Financial Services Corporation ile Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

13.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:24
Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, Toyota Motor Corporation'ın iştiraki Toyota Financial Services Corporation ile Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Evciler Kimya Madencilik ve Değerli Metaller Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin bir kısmının Tesla Recycling Sp. z o.o. sp. k. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Jaguar ve Land Rover markalı motorlu taşıtların yetkili servisleri arasında imzalanmak üzere hazırlanan niceliksel seçici dağıtım sistemi esaslarına dayalı yetkili servis sözleşmesinin, grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi.

Kurul, Toyota Motor Corporation'ın iştiraki Toyota Financial Services Corporation ile Mitsui & Co., Ltd. tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının Ziyaret RES Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA

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