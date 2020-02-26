Rekabet Kurulu kararları

26.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:20

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Türk Hava Yolları AO ile QNB Finansbank AŞ arasında imzalanan 'THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi'ne 5 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına onay verildi.

Koluman Holding AŞ'nin hisselerinin bir kısmının Hama Beteiligungs GmbH, bir kısmının ise mevcut hissedarlar Selçuk Kaan Saltık ile Ali Türkay Saltık tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

Upjohn iş kolunun Pfizer Inc.'ten ayrılmasından veya bölünmesinden sonra Mylan N.V. ile birleşmesi işlemine izin verildi.

Prime Overseas Holdings LLC ile Hayim Pinhas Kimyevi ve Maden Mamülleri İhracat ve İthalat AŞ arasında çeşitli kimyasalların satışına ilişkin bir ortak girişim kurulması onaylandı.

Webcad Enerji ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Tekhnelogos Yazılım Mühendislik Müşavirlik ve Bilişim Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA