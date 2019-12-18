Rekabet Kurulu kararları

18.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:50

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Paşabahçe Cam San. ve Tic. AŞ'nin ikram kesimindeki Otesan Otel Ekip. Turz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve diğer yetkili satıcılara yönelik cam ve porselen ev eşyasının dağıtımı için hazırlanan Yetkili Satıcılık Sözleşmesi'nin grup muafiyetinden yararlandığı sonucuna varıldı.

Kurul, cam ev eşyası ürünleri bakımından da şirkete bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. Sözleşmenin aynı koşullarda yenilenmesi halinde, muafiyetin ilk bir yıl dahil, azami 3 yıl geçerli olması uygun bulundu.

Kurul tarafından, Sanovel İlaç San. ve Tic. AŞ ve iştirakleri üzerinde Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından ortak kontrol kurulmasına izin verildi.

Steel Center Europe SRO'nun ortak kontrolünün Bamesa Aceros SL tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Yalçın Tekstil Boya ve Apre Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Aster Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Artı Seyahat Acentası Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Borlease Otomotiv AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.

Kurul, eResearch Technology Inc. hisselerinin Astorg Asset Management S.a.r.l tarafından devralınmasıyla eResearch Technology Inc.'nin ortak girişime dönüşmesini onayladı.

Kaynak: AA