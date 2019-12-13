Rekabet Kurulu kararları

13.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:26

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Ekin Kimya Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Azelis S.A. tarafından devralınmasını onayladı.

Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Hoshizaki Corporation'ın iştiraki olan Hoshizaki Europe Holdings B.V. ile Yusuf Kenan Öztiryaki, Tahsin Öztiryaki ve Atakan Öztiryaki'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine de izin verildi.

Kaynak: AA