Rekabet Kurulu kararları

04.11.2019 15:28

Rekabet Kurulunca, 6 birleşme ve devralma işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, kurul tarafından Limak Ege Çimento San. Tic. AŞ'ye ait çimento öğütme ve paketleme tesisinin, makine, teçhizat ve yardımcı üniteleriyle bütün olarak Kentçim Çimento San. AŞ'ye kiralanması işlemine izin verildi.

Kurul, Tsinghua Tongfang Co. LTD'nin tek kontrolünün, China National Nuclear Corporation Capital Holdings Co., Ltd. tarafından devralınması işlemini onayladı.

WABCO Holdings Inc.'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün, ZF Friedrichshafen AG tarafından, dolaylı olarak tamamına sahip olduğu özel amaçlı şirketi Verona Merger Sub. Corp. aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ'nin kontrolü altında bulunan Utopia World Hotel'in, Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Earlsfort Centre Hotel Proprietors LTD'nin hisselerinin tamamının, Archer Hotel Capital B.V.'nin yüzde 100 iştiraki olan Archer Earlsfort Hotel Holding Ltd. tarafından satın alınması yoluyla İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan Conrad Dublin Otel'in ortak kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

Benteler International Aktiengesellschaft'ın, Benteler Distribution International GmbH ve çelik boru dağıtım biriminin kontrolünün Van Leeuwen Buizen Groep B.V. tarafından hisse devri yoluyla dolaylı olarak devralınmasına izin verildi.

Kaynak: AA