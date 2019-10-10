Rekabet Kurulu kararları

10.10.2019 11:00

Rekabet Kurulu, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Merlin Entertainments Plc'nin ortak kontrolünün, KIRKBI Invest A/S, The Blackstone Group Inc'nin iştiraklerince yönetilen yatırım fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemini onayladı.

Kurul, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Kaynak: AA