Rekabet Kurulu Kararları

Rekabet Kurulu, Ambarlı Limanı-Bandırma Limanı hattında faaliyet gösteren ve Ro-Ro taşımacılığı yapan 4 teşebbüsle Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan Kurul kararına göre, başvuru üzerine yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli gördü.



Kurul, Ambarlı Limanı-Bandırma Limanı hattında faaliyet gösteren ve Ro-Ro taşımacılığı yapan teşebbüslerin (Tramola Gemi İşletmeciliği ve Ticaret AŞ, Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm AŞ, İstanbullines Denizcilik Yatırım AŞ, İstanbul Deniz Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği) nakliyecilere uygulanan taşıma fiyatlarını aralarında anlaşarak belirlemek suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.