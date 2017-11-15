Rekabet Kurulu Kararları

Rekabet Kurulunca, EXPO 2016 Antalya Sergi ve Fuarı alanının yer aldığı, Maliye hazinesine ait Aksu ilçesi Solak Köyü'ndeki taşınmazların özelleştirme yoluyla devrinin izne tabi olmadığına karar verildi.



Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, EXPO 2016 Antalya Uluslararası Sergi ve Fuarı alanının üzerinde yer aldığı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Antalya'nın Aksu ilçesi Solak Köyü'ndeki toplam 1 milyon 94 bin 671 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazların, özelleştirme yoluyla devri işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.



Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 28,2 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait iştirak hissesinin 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verildi.



Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Nas Enerji AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.



Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Nas Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.



Loders Croklaan Group BV'nin, IOI Corporation Berhad'ın tek kontrolünden IOI Corporation Berhad ile Koninklijke Bunge BV'nin ortak kontrolüne geçmesine müsaade edildi.



Şua Elektrik Üretim AŞ hisselerinin ve tek kontrolünün Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin de izne tabi olmadığı kararına varıldı.