Rekabet Kurulu Kararları

Rekabet Kurulu, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin belli oranda hissesinin Global InfraCo SP NEUM SLU tarafından Akfen Holding AŞ'den devralınması işlemine izin verdi.



Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlarına göre, İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin, hisse devri yoluyla Kolin Enerji Yatırımları AŞ ile Türkerler İnşaat Turizm, Madencilik, Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünden Kolin Enerji Yatırımları AŞ'nin tek kontrolüne geçmesi işlemi onaylandı.



Kurul, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin belli oranda hissesinin Global InfraCo SP NEUM SLU tarafından Akfen Holding AŞ'den devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.



Türk Hava Yolları ile Türkiye Garanti Bankası arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi"ne 2 yıl süreyle bireysel muafiyet tanındı.



Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Eczacıbaşı Grubu ve Bozluolçay Ailesi'nin ortak kontrolünden Eczacıbaşı Holding AŞ, EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ve EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ'nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.



Kurul, Sancak Grubuna dahil ES Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri AŞ ve iştiraklerinin Zeki Yeşildağ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.



Huntsman Corporation ve Clariant AG'nin, Clariant AG'nin tamamına sahip olduğu iştiraki aracılığıyla birleşmesi işlemine izin veren Kurul, Zetaş Zemin Teknolojisi AŞ'nin hisselerinin bir kısmının, mevcut durumda şirketin belli oranda hissesine sahip Soletanche Freyssinet SA tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi.



Novo Nordisk Sağlık Ürünleri ile Aksel Ecza Deposu Ticaret AŞ arasında imzalanan ihalelerle ilgili tek satıcılık çerçeve sözleşmesine bireysel muafiyet tanınırken, Cortefiel, SA'nın ortak kontrolünün, CVC fonları aracılığıyla CVC Capital Partners SICAV-FIS SA, ve PAI IV fonları aracılığıyla PAI Partners SAS tarafından dolaylı olarak birlikte devralınması işleminin izne tabi olmadığını hükme bağladı.