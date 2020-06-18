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Rekabet Kurulu iki soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapacak

Rekabet Kurumu, gübre piyasasında ve kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 18 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Rekabet Kurulu iki soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapacak
18.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:10

Rekabet Kurumu, gübre piyasasında ve kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 18 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gübre sektöründeki fiyat artışlarının incelenmesini teminen yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 18 Ağustos saat 10.30'da yapılacak.

Ayrıca, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlamaya yönelik davranışların olup olmadığının tespitine yönelik yürütülen soruşturmada da sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı, 18 Ağustos'ta saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 10 Ağustos mesai saati sonuna kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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