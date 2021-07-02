Rekabet Kurulu iki ecza deposuna 6 milyon lira para cezası verdi
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Rekabet Kurulu iki ecza deposuna 6 milyon lira para cezası verdi

Rekabet Kurulu iki ecza deposuna 6 milyon lira para cezası verdi
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sonuç Ecza Deposu AŞ'ye toplam 6 milyon 14 bin 219 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sonuç Ecza Deposu AŞ'ye toplam 6 milyon 14 bin 219 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, hastanelere ilaç satışlarında, ilaç üreticileri ile ihale ecza depolarının aralarında anlaşarak fiyatı belirlemeye ve değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 4 milyon 605 bin 320 lira, Sonuç Ecza Deposu AŞ'ye 1 milyon 408 bin 899 lira idari para cezası uygulanmasına kadar verdi. Böylece 2 firmaya toplamda 6 milyon 14 bin 219 lira idari para cezası uygulanmış oldu.

Deva Holding AŞ ve Haver Farma İlaç AŞ'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla bu teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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