Rekabet Kurulu'dan Google'a 296 milyon 84 bin 899 TL ceza
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Rekabet Kurulu'dan Google'a 296 milyon 84 bin 899 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU - Haberler | Güncel
Rekabet Kurulu'dan Google'a 296 milyon 84 bin 899 TL ceza

REKABET Kurulu'nca, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Google'a 296 milyon 84 bin 899 TL para cezası uygulandı.

Son Dakika: Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası verdi
Son Dakika: Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası verdi

REKABET Kurulu'nca, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Google'a 296 milyon 84 bin 899 TL para cezası uygulandı. 

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Google hakkında yürütülen soruşturmanın, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek nihai kararın alındığı bildirildi. Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu belirtilerek, "Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'e müteselsilen 296 milyon 84 bin 899 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

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