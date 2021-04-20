Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
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Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ'nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Sanset Gıda Turizm San. ve Tic. AŞ'nin de OYAK Gıda ve Tarım Holding AŞ tarafından devralınmasının da aralarında olduğu bazı işlemlere onay verdi.

Rekabet Kurulu, Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ'nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Sanset Gıda Turizm San. ve Tic. AŞ'nin de OYAK Gıda ve Tarım Holding AŞ tarafından devralınmasının da aralarında olduğu bazı işlemlere onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Designated Holdings Ltd.'nin tek kontrolünün Tene IV Limited Partnership aracılığıyla Growth Capital IV (G.P.) Company Ltd. tarafından devralınması uygun görüldü.

Aviva International Holdings Limited'in Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ'deki bir kısım hissesinin Ageas Insurance International NV tarafından devralınması ve Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ'nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Sanset Gıda Turizm San ve Tic. AŞ bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San. ve Tic. AŞ'nin Ordu'da yer alan fabrikasının OYAK Gıda ve Tarım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ve Ageas Insurance International NV tarafından ortak kontrol edilen Aksigorta AŞ'nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Norsk Hydro ASA'nın haddelenmiş yassı alüminyum ürünleri iş kolunun tek kontrolünün, KPS Capital Partners, LP tarafından yönetilen fonlardan biri olan KPS Special Situations Fund V'ın kontrolünde bulunan yeni kurulmuş iştirakleri Speira Bidco I GmbH ve Speira Bidco ll AS aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.

Rexnord Corporation'ın Süreç ve Hareket Kontrolü işinin Regal Beloit Corporation tarafından devralınması yoluyla tek kontrolün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

AA Eğitim Kurumları AŞ'nin tek kontrolünün Bahçeşehir Okulları AŞ tarafından devralınması uygun görüldü.

RR Turizm Yatırımları AŞ'nin ortak kontrolünün Ankey S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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