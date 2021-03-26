Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
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Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

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Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ile Egmont International Holding A/S tarafından ortak kontrol edilen Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Halihazırda Kinesis Enerji Yatırımları AŞ'nin bağlı şirketlerinin tek kontrolünün Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Walgreens Boots Alliance, Inc'nin Türkiye'deki ve diğer yargı alanlarındaki İlaç Toptan Satışı işkolu dahil olmak üzere sahip olduğu belirli işkollarının tek kontrolünün AmerisourceBergen Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Whirlpool (China) Co., LTD'nin ortak kontrolünün Guangdong Galanz Household Appliances Manufacturing Co., Ltd. tarafından devralınması uygun görüldü.

AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ hisselerinin Quick Sigorta AŞ ve Corpus Sigorta AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:07:19. #1.15#
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