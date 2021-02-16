Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

16.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:44
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Siniora Food Industries Company tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün NH Food Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings NV'nin kontrolündeki Louis Dreyfus Company BV'nin ortak kontrolünün Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

KAZ Minerals plc'nin ortak kontrolünün Vladimir KIM ve Oleg NOVACHUK tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

DSM Niaga, DSM Additive Manufacturing ve DSM Advanced Solar'ın kaplama faaliyetleri dahil olmak üzere, KONINKLIJKE DSM NV'nin Reçineler ve Fonksiyonel Malzemeler iş kolunun tek kontrolünün Covestro AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Calisen plc'nin ortak kontrolünün BlackRock Alternatives Management, LLC, Ninteenth Investment Company LLC ve The Goldman Sachs Group Inc tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi onaylandı.

Aegon Hungary Holding BV, Aegon Hungary Holding II BV, Aegon Poland/Romania Holding BV ve Aegon Turkey Holding BV'nin tek kontrolünün Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Demet Şener Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:02:19. #1.16#
title