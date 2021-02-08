Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Asiana Airlines Inc.'in tek kontrolünün Korean Airlines Co., Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Çiğli Su Teknolojileri AŞ'nin tek kontrolünün Ebara Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Al Obeikan SIG Combibloc Company Ltd. ve SIG Combibloc Obeikan FZCO'nun tek kontrolünün SIG Combibloc Group AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Ayrıca, BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ, BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ ile Türk Ekonomi Bankası AŞ arasında akdedilen "Ferdi Kaza Bankasürans Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık