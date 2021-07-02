Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi
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Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EAB Global Inc'in nihai holding şirketi olan ve halihazırda Vista Equity Partners Management LLC'nin tek kontrolü altında bulunan Avatar TopCo, Inc'in ortak kontrolünün Electron Holdings L.P. aracılığıyla BC Partners LLP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

The Bountiful Company ve mevcut iş kolunun tek kontrolünün, i. NBTY Limited ile iştirakleri ii. Vita Health Products Inc. ve iii. Pure Protein, Body Fortress, Met-Rx, Balance Bar ve Best Bar Ever markaları ile ilişkili iş kolları hariç olmak üzere, Nestlé S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin Konya Ereğli ve Konya Selçuklu'da bulunan iki mağazasının kiracılık hakları ve demirbaşlarının Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Yıldız Holding AŞ tarafından devralınması işlemine karar verildi.

BP plc'nin dolaylı olarak tamamına sahip olduğu ve tek kontrol ettiği iştiraki Britannic Strategies Limited ve Sinopec Fuel Oil Sales Co, LTD aracılığıyla China Petrochemical Corporation'un dolaylı olarak tamamına sahip olduğu ve tek kontrol ettiği iştiraki Sinopec Fuel Oil. (Singapore) Pte. LTD arasında BP Sinopec Marine Fuels Pte. Ltd. unvanına sahip tam işlevsel bir ortak girişimin kurulması işlemi uygun bulundu.

Toyota Motor Corporation'ın tamamına sahip olduğu iştiraki Toyota Financial Services Corporation tarafından hisse alımı yoluyla MAF Colombia SAS'ın üzerinde Mitsui & Co. Ltd. ile ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

General Electric Company'nin GE Capital Aviation Services iş kolunun AerCap Holdings N.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Carlisle Fluid Technologies, Inc. ve onun belirli iştirakleri veya mal varlıklarından Carlisle Brake & Friction iş kolunun tek kontrolünün One Rock Capital Partners LLC tarafından CentroMotion adıyla faaliyet gösteren BRWS Parent LLC aracılığıyla devralınması işlemine karar verildi.

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Foxford Capital L5 DAC'nin kontrolünde olan Luxembourg Investment Company 436 Sarl tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Obilet Bilişim Sistemleri AŞ tarafından devralınması işlemine koşullu olarak izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi - Haberler Ekonomi
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