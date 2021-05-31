Rekabet Kurulu bazı devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi
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Rekabet Kurulu bazı devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu bazı devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve birleşme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Orka Holding AŞ'nin kontrolünün Süleyman Nazif Orakçıoğlu ve Halidun Orakçıoğlu tarafından devralınması işlemine izin verildi.

CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin bir kısım hissesinin Murat Cem Özdemir ve Filiz Banu Özdemir tarafından Carel Industries S.p.A.'ya devredilmesi yoluyla, ortak kontrolünün Murat Cem Özdemir ve Carel Industries S.p.A tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Cenk Erçin'in sahibi olduğu payların devralınması suretiyle Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Aluflexpack AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

McAfee Corp.'un kurumsal işletmelere yönelik iş kolunun tek kontrolünün STG Partners LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Corsearch US Holdings, Inc.'in hisselerinin ve ortak kontrolünün Cobepa SA tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Xilinx Inc. ile Advanced Micro Devices Inc.'in birleşmesi işlemi uygun görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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