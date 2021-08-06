Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Veritas Aktiengesellschaft ve iştirakleri üzerindeki tek kontrolün HDT Automotive Solutions LLC tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bursa Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Global Chemplast L.P. aracılığı ile Vinmar Grubu tarafından devralınması işlemi Kurulca onaylandı.

Kurul, Diana Food SAS'ın renklendirici işkolunun tek kontrolünün "Holdingselskabet af 18. September 20 ApS" aracılığı ile EQT IX tarafından devralınması işlemine de izin verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık