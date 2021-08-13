Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Bilkent Holding AŞ ve Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi AŞ tarafından sahip olunan Tepe Güvenlik AŞ'nin tek kontrolünün Securitas Nordic Holding AB tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin sözlü savunma toplantısı 21 Eylül'de

Öte yandan Kurul, perakende sabit geniş bant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildirdi.

Bahse konu sözlü savunma toplantısı 21 Eylül saat 10.30'da çevrim içi ve yüz yüze Rekabet Kurumu merkez binasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal