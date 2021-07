Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrole geçme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrole geçme işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Folkart Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ'nin tek kontrolünün Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ve Daimler AG'nin ortak kontrolünde bulunan Digital Charging Solutions GmbH'nin ortak kontrolünün nihai olarak BP plc'nin kontrolünde olan BP Europa SE tarafından hisse alımı yoluyla devralınması kararlaştırıldı.

Mitsubishi Corporation, EDF Pulse Croissance ve Caisse des Depots et Consignations tarafından ortak kontrol edilen NeoT Green Mobility'nin ortak kontrolünün 3i EOPF France Topco S.a.r.l, Mirova-Eurofideme 4 ve Caisse des Depots et Consignations tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Trinseo SA'nın sentetik kauçuk faaliyetinin tek kontrolünün Synthos SA tarafından devralınması onaylandı.

Charter Next Generation Inc'in ana şirketi olan Green Films Acquisition Holdings, Inc'in ortak kontrolünün, özel amaçlı bir şirket olan ve KKR & Co. Inc. tarafından yönetilen/danışmanlık verilen fonlar ile Leonard Green & Partners, L.P.'nin bağlı şirketleri tarafından yönetilen fonlar tarafından, ortak olarak kontrol edilen özel amaçlı şirket niteliğindeki Films TopCo, LP tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin Konya Ereğli ve Konya Selçuklu'da bulunan iki mağazasının kiracılık hakları ve demirbaşlarının Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin bir kısım hissesinin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Yıldız Holding AŞ'den devralınması suretiyle PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ ile Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolüne geçmesi onaylandı.

Carsales.com Limited'in, Carsales Holdings US, LLC aracılığıyla halihazırda var olan bir ortak girişim olan Trader Interactive LLC üzerinde ortak kontrolü devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya