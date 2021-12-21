Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Tapjoy Inc.'in tek kontrolünün nihai olarak ironSource Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Pharma Strategy Partners GmbH'nin tek kontrolünün Dawaa'a Restricted Ltd. aracılığıyla Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Steelseries Group A/S'nin tek kontrolünün ve SteelSeries Group A/S'nin SteelSeries Holding II ApS unvanlı iştirakinde bulunan hisselerinin GN Audio A/S tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Meggitt PLC'nin tek kontrolünün Parker Hannifin Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ultra Electronics Holdings plc'nin tek kontrolünün Cobham Ultra Acquisitions Limited aracılığıyla Cobham Group Holdings Limited tarafından ve nihai olarak Advent International Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Bimed Tıp Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün ve Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Rem Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım AŞ'nin ortak kontrolünün Rönesans Sağlık Yatırım AŞ ve Meridiam Eastern Europe SARL tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Daimler AG iştiraklerinin bünyesindeki kamyon ve otobüs iş kolunun Daimler Truck AG'ye ve nihai olarak Daimler Truck Holding AG'ye devredilmesi işlemi onaylandı.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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