Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

24.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:34
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulunca, bazı devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulunca, bazı devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, METRO AG'nin tedavüldeki tüm hisselerinin EP-Global Commerce tarafından gönüllü aleni alım teklifi yoluyla iktisap edilmesi işlemine izin verildi.

Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun iştiraki Deniz Res Enerji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Leonardo SPA'nın kontrolündeki Vitrociset SPA'ya ait Vitrociset Uzay İş Kolu'nun, Leonardo SPA ve Thales SA'nın ortak kontrolündeki Telespazio SPA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Antalya Balık Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bir kısım hissesinin Ahmet Sagun, Oğulcan Kemal Sagun, Firdevs Külekçioğlu ve Marines Gıda San. ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:35:46. #1.15#
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