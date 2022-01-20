Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Körber Supply Chain Software Management GmbH'nin ortak kontrolünün Horizon BidCo S.a r.l. aracılığıyla KKR & Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Halihazırda Thijs Hendrix Beheer B.V., Montanike Beheer B.V. ve NPM Capital N.V. tarafından ortak kontrol edilen Hendrix Genetics B.V.'nin tüm hisselerinin, Hendrix Genetics Holding B.V. tarafından devralınması ile devre konu teşebbüs üzerinde Thijs Hendrix Beheer B.V. ve Montanike Beheer B.V. ile Paine Schwartz Partners, LLC'nin ortak kontrol tesis etmesi işlemi Kurulca uygun bulundu.

Kurul, Neste Oyj'nin baz yağ iş kolunun tek kontrolünün Chevron Global Energy Inc. aracılığıyla Chevron Corporation tarafından devralınması ve Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tek kontrolünün Landis+Gyr AG aracılığıyla Landis+Gyr Group AG tarafından devralınması işlemlerini onayladı.

Mitsubishi Electric Corporation'ın endüstriyel dikiş makinesi işkolu ve iştiraki Meiryo Technica Corporation'ın endüstriyel dikiş makinesi işkolu üzerinde Juki Corporation ve Mitsubishi Electric Corporation tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine Kurulca izin verildi.

Kurul, Kishoa, S.L.'nin ortak kontrolünün BGTF Renewable Holdings Limited aracılığıyla Brookfield Asset Management, Inc tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ve Bridgestone Corporation tarafından ortak kontrol edilen Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi Kurulca onaylandı.

Kurul, B3 Ceramics Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Victoria Midco Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin işlemin devamı için gerekli olan malvarlığı unsurlarıyla ayni olarak Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı Kurulca karara bağlandı.