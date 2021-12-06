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Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Command Alkon şirketler grubu (Command Alkon Holdings, Inc, Command Alkon Original Dutch Holdings B.V. ve iştirakleri) üzerindeki ortak kontrolün dolaylı yoldan HeidelbergCement AG tarafından devralınması işlemine izin verdi.

DP Eurasia N.V. üzerindeki tek kontrolün Jubilant FoodWorks Netherlands B.V. aracılığıyla Jubilant FoodWorks Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Troy Corporation'ın Arxada AG tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Valmet Oyj ile Neles Corporation'ın birleşmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Sydney Airport Limited ve Sydney Airport Trust 1'in ortak kontrolünün, IFM Investors Pty LTD ve Global Infrastructure Management LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Prota Bilgisayar Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Arkance SAS tarafından devralınması uygun bulundu.

Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret AŞ ile bağlı ortaklıklarının ortak kontrolünün Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Majorel Group Luxembourg S.A. tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin, birlik genel kurul toplantılarında üyelerin oy haklarının hesaplanması ve kullanılması çerçevesinde, birlik üyesi olan teşebbüsler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta gelmek üzere ilgili üçüncü taraflar ile bazı bilgileri paylaşmasına menfi tespit belgesi verildi.

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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