Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Recticel NV/SA'nın tek kontrolünün Greiner AG tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satış faaliyetlerine ait birtakım varlıkların, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Houghton Kimya Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi Kurulca uygun görüldü.

Starcin Topco S.a.r.l, Starcin Invest S.C.A ve Starcin GP Invest S.a.r.l'nin paylarının tamamının Compagnie de Saint-Gobain SA tarafından Starcin Luxembourg S.à.r.l. ve bazı kişilerden devralınması işlemine izin verilmesi onaylandı.

CPP Investment Board ve TETHYS SAS'ın ortak kontrolünde bulunan Galileo Global Education'ın yüzde 100 bağlı iştiraki STUDI ile BERTELSMANN Group'un tek kontrolünde bulunan M6 Metropole Television tarafından yalnızca Fransa'da faaliyet gösterecek yeni bir ortak girişim kurulmasına izin verildi.

Solenis UK International Limited'in tek kontrolünün Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Antin Amedes Holdco GmbH'in ortak kontrolünün OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. ve The Goldman Sachs Group Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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Haber: Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı - Haberler Ekonomi
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