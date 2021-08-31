Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi, bazı devir işlemlerinin ise izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi, bazı devir işlemlerinin ise izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Birikim Varlık Yönetim AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ ve KFR Gayrimenkul Yatırımı AŞ'nin devir yoluyla birleşmesi işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı.

Forgerhero Yazılım Ticaret Ltd. Şti. ve ByteTyper OÜ'nün varlıklarının Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ aracılığıyla Zynga, Inc. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Cloudera Inc.'in ortak kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice, LLC ve KKR & Co Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

DexKo Global Holdings Inc.'in tek kontrolünün BCP Dornoch Parent Inc aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin bir kısmının Oğuzhan Şahinkaya ve Bünyamin Sarıoğlu tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Alfa Laval Corporate AB ve Walleniusrederierna AB tarafından Alfawall Oceanbird AB isimli ortak girişim şirketinin kurulması işlemine izin verildi.

TenCate Grass Holding B.V.'nin tek kontrolünün TCG Acquisition Co 2 BV aracılığıyla Crestview Advisors L.L.C. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Colorants Solutions USA LLC ve Colorants International AG ile iştiraklerinin ve Heubach Holding GmbH ile iştiraklerinin dolaylı olarak SK Capital Partners, L.P. tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Demet Şener Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Umut Meraş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:08:18. #1.14#

title