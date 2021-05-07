Rekabet Kurulu, 3 turizm firmasına yönelik rekabet soruşturmasını tamamladı
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Rekabet Kurulu, 3 turizm firmasına yönelik rekabet soruşturmasını tamamladı

Rekabet Kurulu, 3 turizm firmasına yönelik rekabet soruşturmasını tamamladı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Metro Turizm, Efetur Özemniyet Taşımacılık ve Gür-Sel Turizm hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonucu, söz konusu firmaların ilgili kanunu ihlal etmedikleri kararını verdi.

Rekabet Kurulu, Metro Turizm, Efetur Özemniyet Taşımacılık ve Gür-Sel Turizm hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonucu, söz konusu firmaların ilgili kanunu ihlal etmedikleri kararını verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ, Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai karar verildi.

Rekabet Kurulu, söz konusu firmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmedikleri, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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