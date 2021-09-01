Rekabet Kurulu 3 soruşturmayı sonuçlandırdı
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Rekabet Kurulu 3 soruşturmayı sonuçlandırdı

Rekabet Kurulu 3 soruşturmayı sonuçlandırdı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, Trakya Cam Sanayi AŞ, Türk Philips Ticaret AŞ ve yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin, Antalya'da faaliyet gösteren dernek ve teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmalarda idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Trakya Cam Sanayi AŞ, Türk Philips Ticaret AŞ ve yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin, Antalya'da faaliyet gösteren dernek ve teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmalarda idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, yeni unvanı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ olan Trakya Cam Sanayi AŞ'nin düzcam ürünlerinde haksız fiyat artışlarında bulunduğu ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Şirketin düzcam pazarlarında hakim durumda bulunduğuna, bununla beraber incelenen dönemde düzcam pazarında aşırı fiyatlama yoluyla Kanunun ilgili hükmünü ihlal etmediğine ve dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Kurul, Türk Philips Ticaret AŞ'nin, başvuru sahibine tıbbi görüntüleme cihazlarının bakım ve onarımı için gerekli şifre ve aktivasyonu sağlamayarak Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmayı da tamamlandı. Firmanın hakim durumunu kötüye kullanmadığı, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.

Yaş meyve ve sebze derneklerine ceza yok

Öte yandan yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin, Antalya'da faaliyet gösteren dernekler ve bu dernekler çatısı altında faaliyet gösteren tüccarların rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararla, Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 7 dernek ve bu derneklerin çatısı altında faaliyet gösteren 20 teşebbüsün Kanunu ihlal etmediklerine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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