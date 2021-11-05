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Rekabet Kurulu 2 teşebbüse soruşturma açtı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu 2 teşebbüse soruşturma açtı

Rekabet Kurulunca iki teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulunca iki teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EssilorLuxottica S.A'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Kurul, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak EssilorLuxottica S.A hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen önaraştırma Kurulca karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, önaraştırma sonucunda bulguları ciddi ve yeterli bularak, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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