Rekabet ihlalinden teşebbüslere geçen yıl 2 milyar lira ceza kesildi
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Rekabet ihlalinden teşebbüslere geçen yıl 2 milyar lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Rekabet ihlalinden teşebbüslere geçen yıl 2 milyar lira ceza kesildi

Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl tamamlanan soruşturmalarda, teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle yaklaşık 2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, ilk sırayı 1 milyar 524 milyon lirayla kimya ve madencilik sektörü aldı.

Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl tamamlanan soruşturmalarda, teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle yaklaşık 2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, ilk sırayı 1 milyar 524 milyon lirayla kimya ve madencilik sektörü aldı.

Rekabet Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2020 yılına ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl teşebbüslere rekabet ihlali nedeniyle 1 milyar 964 milyon 45 bin 143 lira idari para cezası verildi.

Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında, ilk sırayı 1 milyar 524 milyon lirayla kimya ve madencilik sektörünün aldığı görüldü. Bu sektörü, 295 milyon lirayla bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri izledi. Diğer öne çıkan sektör ise 95,8 milyon lirayla banka, sermaye piyasası, finans ve sigorta hizmetleri oldu. Bu üç sektöre yönelik ceza, geçen yıl rekabet ihlallerine yönelik uygulanan para cezasının yaklaşık yüzde 93'ünü oluşturdu.

Lojistik, depolama ve posta sektörü 73,5 milyon lira, makine-endüstrisi 32,7 milyon lira ceza uygulanan sektörler oldu. Ormancılık ve ahşaba dayalı endüstriler sektörüne de 5,8 milyon lira ceza kesildi.

Geçen yıl 319 dosya sonuçlandırıldı

Kurum tarafından 2020'de sonuçlandırılan 319 dosyanın, 65'inin rekabet ihlalleri, 34'ünün muafiyet-menfi tespit başvuruları, 220'sinin ise birleşme-devralma-ortak girişim-özelleştirme işlemlerine ilişkin olduğu görüldü.

Rekabet ihlali incelemelerinin en yoğun yapıldığı sektörler ise lojistik, depolama ve posta, kimya ve madencilik, makine endüstrisi, inşaat, otomotiv ve taşıtlar oldu. Bu beş ana sektörün 2020'de karara bağlanan rekabet ihlali dosyaları içindeki payı yaklaşık yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.

Rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında da "çevrim içi pazar yeri", "hızlı tüketim malları perakende sektörü", "yaş meyve ve sebze", "akaryakıt" ve "finansal teknolojiler" piyasalarına yönelik sektör incelemeleri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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