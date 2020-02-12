Rejimin saldırısında 4 sivil öldü

12.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:12

SURİYE'de Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından batı Halep'te yerleşim alanlarına yapılan saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Rejim güçleri tarafından bugün yapılan saldırıda Etarib Kasabası ile birçok yerleşim alanında yaşayan siviller hedef alındı. Ekipler, saldırı sonucu çıkan yangıları söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüklerini belirtti. Saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: DHA