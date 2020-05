- Rejimin saldırısı sırasında doğan ikizlerin hastalıkları nedeniyle aileleri bir kez daha yıkıldı - Rejimin saldırısı sırasında doğan ikizlerin hastalıkları nedeniyle aileleri bir kez daha yıkıldı Esad rejiminin saldırısı sırasında dünyaya gelen Suriyeli ikiz bebeklerde serebellar atrofi tespit edilince, aile bir kez daha yıkıldı.

- Rejimin saldırısı sırasında doğan ikizlerin hastalıkları nedeniyle aileleri bir kez daha yıkıldı

İDLİB - Esad rejiminin saldırısı sırasında dünyaya gelen Suriyeli ikiz bebeklerde serebellar atrofi tespit edilince, aile bir kez daha yıkıldı. Günlük işlerde çalışan baba, çocuklarının ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Suriye'de Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların mağduru olan siviller zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Beş yıl önce Halep yakınlarında bulunan Khanaser kasabasında yaşayan Suriyeli kadın, Esad rejiminin gerçekleştirdiği bir saldırı sırasında doğum yaptı. Kendi kendine doğum yapan Suriyeli kadın zor şartlar altında ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası herhangi bir tıbbi destek alamayan bebekler de aileleriyle birlikte, rejim saldırılarından kaçmayı sürdürdü. Evlerini terk eden aile, Sarmada köyünde bulunan mülteci kampına yerleşerek yaşam mücadelesi veriyor.

Doğduğu günden bu yana herhangi bir sağlık merkezine ya da doktora kontrol amaçlı götürülmeyen çocukların yürüyememesi, konuşamaması, yaşıtları ile aynı gelişmeyi gösterememesi üzerine 6 ay önce doktor kontrolünden geçirilince, aile acı gerçekle yüzleşti. Aile, bugün 5 yaşında olan Ömer ve Abdeslam adını verdikleri ikiz bebeklerinin serebellar atrofi hastası olduğunu öğrenmesinin ardından bir kez daha yıkıldı. Saldırlar sonucu evlerinden edilen aile, çocuklarıyla maddi imkansızlık nedeniyle yeterince ilgilenemiyor.

İşsiz olan baba Muhammet Alshahir, çocuklarının özel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, "Kalan her şeyimi çocuklarımın tedavisi için sattım. Yaklaşık 4 ay boyunca tedavi sürdürmeye çalıştık ancak artık doktorlara verebileceğim para kalmadı. Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırılardan kaçıyorduk. Yaşamak için her gün farklı bir yere doğru çıkıyoruz. Rejim saldırısında evimiz kullanılamaz hale geldiği için eşim doğum yaparken zorlandı. Çocuklar ciddi sıkıntı yaşadı. Çocuklarımın durumunun iyileşmesi için çabaladım. Zor şartlara rağmen her zaman iyi doktorlara götürdüm" dedi.

"Çocuklarım ben olmadan yaşamazlar" diyen çaresiz baba gündelik işlerle az da olsa para kazanmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA