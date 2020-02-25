Rejimin İdlib'e saldırısında 2'si öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi.
SURİYE'de, rejim ve Rusya'nın, İdlib ve kırsalındaki sivillere yönelik roketli saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
SURİYE'de, rejim ve Rusya'nın, İdlib ve kırsalındaki sivillere yönelik roketli saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Bir okulun da hedef alındığı rejim ve Rusya'nın roketli saldırısında ilk belirlemelere göre 2'si öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler'in paylaştığı bilgilerde, enkaz altında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA