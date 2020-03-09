Rejimin İdlib'deki ateşkese yönelik ihlal teşebbüslerine yakın takip
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Moskova, İdlib, TSK, Güncel

Rejimin İdlib'deki ateşkese yönelik ihlal teşebbüslerine yakın takip

Güvenlik kaynakları, İdlib ile ilgili Moskova'da imzalanan mutabakata uyulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami hassasiyet gösterdiğini, sahada buna göre hareket ettiğini bildirdi.

09.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:50
Rejimin İdlib'deki ateşkese yönelik ihlal teşebbüslerine yakın takip

Güvenlik kaynakları, İdlib ile ilgili Moskova'da imzalanan mutabakata uyulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami hassasiyet gösterdiğini, sahada buna göre hareket ettiğini bildirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından imzalanan mutabakat gereğince uygulanan ateşkesle rejimin, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve insanlık dramına sebep olan saldırılarının durdurulması hedeflendi.

Ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, çoğunluğu kadın ve çocuk, yerlerinden edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın evlerine dönüşleri için ortamın sağlanmasıyla TSK unsurlarının, halkın ve hudutların güvenliğinin birinci önceliğe sahip olduğunu dile getiren güvenlik kaynakları, "Bu nedenle söz konusu mutabakatta yer alan hususların uygulanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından azami hassasiyet gösterilmekte, sahada buna göre hareket edilmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, ateşkes ihlallerine ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:

"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir ateşkes ihlali yapılması söz konusu olmadığı gibi, ateşkesi ihlal edenlere karşı da gerekirse kuvvet kullanmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rejimin ihlal teşebbüsleri, tarafımızdan bilinmekte ve izlenmektedir. Garantör olarak Rusya Federasyonu'ndan beklentimiz, rejimin mutabakatta belirtilen hususlara tam olarak uymasını sağlamasıdır."

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Kaynak: AA

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