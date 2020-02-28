Rejimin hain saldırısına Samsun Valiliğinden bayraklı tepki
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Rejimin hain saldırısına Samsun Valiliğinden bayraklı tepki

Samsun Valiliği, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya tepki göstermek amacıyla valilik binasını Türk bayrakları ile donattı.

28.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:22
Rejimin hain saldırısına Samsun Valiliğinden bayraklı tepki

, 'de rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya tepki göstermek amacıyla valilik binasını Türk bayrakları ile donattı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk askerine yönelik hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit düşmüş ve 32 asker de yaralanmıştı. Saldırıya tepki göstermek amacıyla Samsun Valiliği binasına Türk bayrakları asıldı.


Samsun Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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